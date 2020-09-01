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Российский певец умер в 47 лет 

Павел Тиунов 1 час назад
Российский певец умер в 47 лет
Фото: Facebook
В немецком городе Пассау на 48 году жизни скончался бывший солист популярной в 90-е группы «Фристайл» Сергея Вязовский. О трагедии на своей странице в Facebook сообщила жена певца Ирина.
Умерла солистка группы "Фристайл"
Супруга экс-солиста «Фристайла» отметила, что «талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж» Сергей Вязовский умер 29 августа. Ирина отметила, что последние пять лет жизни после коронарного удара певец провел в "вегетативном состоянии", в результате которого «почти все клетки мозга были разрушены».

«5 лет Сергей провёл в клинике, находясь между Небом и Землёй», — написала Вязовская.

Последние несколько дней артист провел в паллиативном отделении клиники в городе Пассау. Вязовский скончался в 05:28 утра, что по цифрам «отражает» день его рождения, отметила супруга певца.

«К сожалению, по определённым причинам похороны пройдут в семейном, узком кругу», — резюмировала она.

В середине июля, как сообщал «Рамблер», после продолжительной болезни из жизни ушел певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), известные исполнением хита «Доля воровская». Шансонье было 72 года. Долгое время он боролся с серьезным заболеванием легких, но победить недуг не смог.
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Происшествия , Общество , Пассау
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