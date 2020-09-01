Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн

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Дочь «золотого полковника» Захарченко лишилась квартиры за 300 миллионов рублей 

Lenta.ru 16 минут назад
Суд отказался пустить в пятикомнатную квартиру 12-летнюю дочь бывшего полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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По данным издания, несовершеннолетняя Ульяна Захарченко является наследницей «золотого полковника». До 2019 года она жила в люксовых апартаментах в центре Москвы, в комплексе «Имперский дом» в районе Якиманка. Квартиру приобрел Захарченко на, предположительно, нетрудовые доходы. Впоследствии недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 миллионов рублей, была конфискована. Росимущество лишило семью пропусков в дом, заменило замки и опечатало жилое помещение.
Собственником квартиры стало государство. Супруга Захарченко с этим решением не согласилась и в интересах дочери подала на Росимущество в суд. Женщина заявила, что элитная квартира — единственное жилье девочки. И формально ее подарил дедушка ребенка (отец полковника-миллиардера). Но в суде доводы истицы не сочли весомыми. Квартиру семье не вернули.
В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В марте 2020 года ему предъявлено новое обвинение — также в получении взяток. В минувшем августе Мосгорсуд подтвердил склонность бывшего полковника к побегу. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба экс-полицейского на постановление Лефортовского районного суда столицы, который признал законным решение комиссии о постановке Захарченко на профилактический учет.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Захарченко , Ульяна Захарченко , Росимущество , Мосгорсуд , МВД
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