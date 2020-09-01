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Главную соратницу Навального начали «раздевать» 

Артём Кульша 29 минут назад
Главную соратницу Навального начали «раздевать»
Фото: РИА Новости
Судебные приставы начали «раздевать» политика Любовь Соболь — списали с ее счетов почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Соболь, ее коллега Алексей Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) обвинили компанию «Московский школьник» в поставке некачественного питания в детские сады и школы. Компания обвинила их в клевете и обратилась в суд. Тот частично удовлетворил ее требования, обязав оппозиционеров выплатить фирме многомиллионную компенсацию.
В 2020-м бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг у «Московского школьника» и заявил о намерении раздеть и разуть Соболь, Навального и ФБК, «участников этой группы недобросовестных людей».
По данным на 31 августа, как свидетельствует сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), со счетов Соболь в пользу Пригожина были списаны свыше 683 тысяч рублей, а остаток долга превышает 28,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно сайту ФССП, почти 78 тысяч рублей были списаны со счетов Соболь по другим исполнительным производствам.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Алексей Навальный , Евгений Пригожин , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией
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