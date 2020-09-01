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У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Следствие взяло образцы голоса советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

"Следствие отобрало образцы голоса и ознакомило с постановлением о назначении фонографической экспертизы. Само постановление секретное, я не могу его комментировать", — сказал адвокат.

Он пояснил, что обычно фонографическую экспертизу назначают, чтобы убедиться, что на записях голос определенного человека. Но информация о том, какие именно это записи, помечена следователем грифом "секретно".
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , Мосгорсуд , НАТО , Ведомости , РИА Новости
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