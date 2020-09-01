"Следствие отобрало образцы голоса и ознакомило с постановлением о назначении фонографической экспертизы. Само постановление секретное, я не могу его комментировать", — сказал адвокат.

Он пояснил, что обычно фонографическую экспертизу назначают, чтобы убедиться, что на записях голос определенного человека. Но информация о том, какие именно это записи, помечена следователем грифом "секретно".

Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.