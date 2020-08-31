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Свидетель заявил, что в момент ДТП Ефремов был за рулем

РИА Новости
2 часа назад
Актер Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент ДТП, других пассажиров в машине не было, заявил свидетель Илья Бабиков на заседании в Пресненском суде.
Свидетель: в момент ДТП Ефремов был за рулем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я находился в момент аварии на Садовом кольце, был там с другом. Подбежал к черному джипу, я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель", - заявил свидетель.
На вопрос прокурора, есть ли водитель в зале суда, свидетель ответил утвердительно, узнал в нем Ефремова.
Он рассказал, что сначала написал адвокату потерпевших Александру Добровинскому в Instagram, так как он искал "парня в белой футболке". Но потом решил с ним не контактировать и обратился в Следственный комитет на Живописной улице.
Происшествия,Александр Добровинский,Михаил Ефремов,СКР,
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