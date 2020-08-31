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Беглый российский банкир заочно предстал перед судом 

Lenta.ru 1 час назад
Беглый российский банкир предстал перед судом
Фото: РИА Новости
Бывший совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, проживающий в Германии, заочно предстал перед Басманным судом Москвы, избравшим ему меру пресечения в виде ареста, передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
В отношении беглого банкира расследуется уголовное дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите». Также по делу проходят бывший председатель правления банка Павел Дойнов и экс-акционер Евгений Мафцир.
По версии следствия, они представляли собой организованную группу и «систематически противоправно отчуждали активы банка». Через фирмы-однодневки из кредитной организации якобы было выведено 12,9 миллиарда рублей.
В 2016 году «БФГ-кредит» по решению суда был признан банкротом. В июле 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о привлечении ряда акционеров и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности для взыскания задолженности в пользу кредиторов.
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Происшествия , Юрий Глоцер , КБ "БФГ-Кредит" , Центральный банк России , РБК , Москва
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