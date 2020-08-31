Беглый российский банкир предстал перед судом

В отношении беглого банкира расследуется уголовное дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите». Также по делу проходят бывший председатель правления банка Павел Дойнов и экс-акционер Евгений Мафцир.

По версии следствия, они представляли собой организованную группу и «систематически противоправно отчуждали активы банка». Через фирмы-однодневки из кредитной организации якобы было выведено 12,9 миллиарда рублей.