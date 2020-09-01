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Мужчина убил супругу на глазах у детей в подмосковном детском саду 

ТАСС и ещё 4 44 минуты назад
СК раскрыл подробности жестокого убийства в детсаду
Фото: РИА Новости
Мужчина проник в детский сад в Воскресенске и убил работавшую там супругу на глазах у детей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"31 августа мужчина проник на территорию детского сада, расположенного в Воскресенске. После чего вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые колото-резаные ранения шеи и верхних конечностей", — сообщили в ГСУ.

Женщина скончалась на месте. Ее 53-летний супруг задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.
Россиянин убил жену в детсаду на глазах у детей
Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, сейчас допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются мотивы убийства.
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Происшествия , Криминал , Воскресенск
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