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На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе, на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Как отмечается, задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы.

"Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции", — добавили в погранслужбе.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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Комментарии 4
Происшествия , В мире , Украина , Федеральная таможенная служба
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