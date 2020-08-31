На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками 

Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины

"В пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе, на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Как отмечается, задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы.

"Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции", — добавили в погранслужбе.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.