Свидетель по делу Ефремова отсидел срок

Второй свидетель защиты по делу Михаила Ефремова признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

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Отвечая на вопросы прокурора, Андрей Гаев отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, он рассказал, что отсидел три года за избиение супруги.

"Ну, мы разводились, я ее приложил на кухне... Сидел по 117-й [статье] УК ["Истязание путем систематического нанесения побоев"] три года в Архангельской области", - заявил свидетель.

Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".

То же заявил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец . При этом выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три, однако мужчина заявил, что уверен в своих словах.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице.