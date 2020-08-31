Участковый изнасиловал капитана полиции 

Участковый из Тулы, задержанный по подозрению в изнасиловании дознавательницы, был арестован. Об этом сообщает Myslo (https://myslo.ru/news/criminal/2020-08-31-v-tule-podozrevaemyj-v-iznasilovanii-doznavatelya-uchastkovyj-zaklyuchen-pod-strazhu).

Вчера, как сообщал «Рамблер», осведомленные собеседники рассказали Myslo, что 28 августа 31-летняя капитан полиции, дознавательница отдела полиции «Зареченский», обратилась управление Следственного комитета (СК) России по Тульской области с заявлением о том, что была изнасилована 27-летним старшим лейтенантом полиции, участковым отдела полиции «Зареченский».

По ее словам, коллега сделал это в неслужебное время в районе лесопосадки неподалеку от деревни Прудное, вывезя ее туда в багажнике своего автомобиля. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» и задержал подозреваемого.