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Участковый изнасиловал капитана полиции 

Артём Кульша 1 час назад
Участковый изнасиловал капитана полиции
Фото: РИА Новости
Участковый из Тулы, задержанный по подозрению в изнасиловании дознавательницы, был арестован. Об этом сообщает Myslo (https://myslo.ru/news/criminal/2020-08-31-v-tule-podozrevaemyj-v-iznasilovanii-doznavatelya-uchastkovyj-zaklyuchen-pod-strazhu).
Вчера, как сообщал «Рамблер», осведомленные собеседники рассказали Myslo, что 28 августа 31-летняя капитан полиции, дознавательница отдела полиции «Зареченский», обратилась управление Следственного комитета (СК) России по Тульской области с заявлением о том, что была изнасилована 27-летним старшим лейтенантом полиции, участковым отдела полиции «Зареченский».
По ее словам, коллега сделал это в неслужебное время в районе лесопосадки неподалеку от деревни Прудное, вывезя ее туда в багажнике своего автомобиля. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» и задержал подозреваемого.
Сегодня в ведомстве сообщили Myslo, что вчера участковый, который уже был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, был заключен под стражу. В свою очередь, осведомленный собеседник рассказал изданию, что в течение некоторого времени участковый и дознавательница были сожителями.
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Происшествия , СКР , МВД
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