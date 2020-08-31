«Обычный ботаник»: двух девушек убили на Урале

34-летний житель Свердловской области Алексей Александров
, обвиняемый в убийстве 29-летней Ксении и 28-летней Натальи на горе Уктус, предстал перед судом. Как выяснило следствие, мужчина месяц готовился совершить преступление — несколько раз обследовал и даже снимал местность с помощью квадрокоптера. Там же он испытывал оружие. Личность убитых для него не имела значения.
В Свердловской области суд приступил к рассмотрению по существу дела 34-летнего местного жителя Алексея Александрова, который подозревается в убийстве двух девушек на склоне Уктусских гор. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.
На первом заседании 31 августа государственный обвинитель обнародовал обвинительное заключение. Александров обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух человек из хулиганских побуждений», то есть беспричинно. После оглашения заключения подсудимый заявил, что признает вину, однако показания даст в конце слушаний. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокат защиты не понимает почему Александров вообще признал свою вину в этом преступлении.
«Дело построено на его признательных показаниях. Объективных доказательств в деле нет. ДНК нет, на камерах он не опознан. Только признательные показания. Мы сами не знаем, почему он признал свою вину. Ствола от винтовки не нашли, экспертизу сделать невозможно.
Работать с Александровым довольно тяжело. Его супруга давать показания не будет. Все это время он себя вел примерно так же, как и сейчас. Мало ли, что он признается. Это не значит, что он виновен», — заявил юрист после заседания.
Мать одной из убитых потребовала взыскать с семьи Александрова моральный вред — 10 млн рублей, а также высказала пожелание, чтобы его приговорили к смертной казни.
По данным Следкома, трагедия произошла 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге. В тот день местные жители обнаружили тела двух девушек. Одна из жертв скончалась на месте происшествия, а вторая — в больнице через несколько дней.
На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, сотрудники Следственного комитета
и полиции не прекращали искать убийцу. Расследование уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
.
Спустя полгода после убийства следователи, опираясь на выводы экспертов, описали убийцу как скрытого гомосексуала, испытывавшего влечение к своей матери. Начальник первого отдела по расследованиям особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев
рассказывал, что мотивом преступника стало желание самоутвердиться.
«Интересными являются установленные частности психотипа злоумышленника в виде продолжающейся в отношении него, несмотря на зрелый возраст, гиперопеки со стороны матери, инцестных переживаний в отношении нее же в детском и подростковом возрасте и скрытой гомосексуальности», — уточнял он в беседе с порталом E1.RU.
Только в декабре 2019 года по подозрению в преступлении был задержан 34-летний инженер Алексей Александров. Telegram-канал «112» передавал, что на след подозреваемого правоохранители вышли после того, как узнали, что некий местный житель купил составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Оружие совпало с тем, из которого были застрелены девушки.
В ходе допроса, заснятого на видео, Александров пояснил, что к убийству он готовился месяц: несколько раз обследовал место будущего преступления, в том числе снимал местность с помощью квадрокоптера. Там же он испытывал оружие. Личность убитых для него не имела значения.
Жертв мужчина выбрал случайным образом — он не был знаком с девушками.
«Подошел с целью убить. Я ничего не пояснял им и сразу [убил]. Они в этот момент ели пиццу. После оттащил их в траву с дороги и вернулся домой», — рассказывал екатеринбуржец в ходе допроса.
После проведенного допроса следствие установило, что в субботу 25 августа прошлого года 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья отправились на гору Уктус, чтобы встретить рассвет. Девушки часто отдыхали там вместе — зимой катались на сноубордах, а летом на велосипедах. Подруги заказали пиццу, доставщик стал одним из последних, кто видел их живыми.
Спустя полчаса после его визита к девушкам подошел мужчина в темной одежде с налобным фонариком и неожиданно выстрелил два раза в Ксению, а затем в Наталью. Тела девушек он оттащил вглубь леса, после чего скрылся с места происшествия. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, которые висят на фуникулерах. Записи изъяли для изучения, однако качество изображения было плохим, поскольку в момент преступления было очень темно.
При этом местные жители отмечали, что никто не различил звуки выстрелов в тот вечер, поскольку по пятницам и субботам на Уктусе часто запускают фейерверки.
Между тем коллеги, сокурсник и знакомые инженера Алексея Александрова, сотрудник машиностроительного завода им Калинина, рассказали, что мужчина был очень замкнутым.
«Некоторое время мы с ним работали вместе на заводе. Что я могу о нем сказать? Да он обычный ботаник», — рассказывала порталу «Накануне.ru» бывшая коллега подсудимого Елена.
Между тем, знакомые девушки Александрова, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали о том, что мужчина, увлекающийся фотографией, часто приглашал на природу различных женщин, а иногда маниакально рыскал по аккаунтам в социальных сетях в поисках потенциальных моделей.