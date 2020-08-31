«Обычный ботаник»: двух девушек убили на Урале

34-летний житель Свердловской области Алексей Александров , обвиняемый в убийстве 29-летней Ксении и 28-летней Натальи на горе Уктус, предстал перед судом. Как выяснило следствие, мужчина месяц готовился совершить преступление — несколько раз обследовал и даже снимал местность с помощью квадрокоптера. Там же он испытывал оружие. Личность убитых для него не имела значения.

В Свердловской области суд приступил к рассмотрению по существу дела 34-летнего местного жителя Алексея Александрова, который подозревается в убийстве двух девушек на склоне Уктусских гор. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

На первом заседании 31 августа государственный обвинитель обнародовал обвинительное заключение. Александров обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух человек из хулиганских побуждений», то есть беспричинно. После оглашения заключения подсудимый заявил, что признает вину, однако показания даст в конце слушаний. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Адвокат защиты не понимает почему Александров вообще признал свою вину в этом преступлении.

«Дело построено на его признательных показаниях. Объективных доказательств в деле нет. ДНК нет, на камерах он не опознан. Только признательные показания. Мы сами не знаем, почему он признал свою вину. Ствола от винтовки не нашли, экспертизу сделать невозможно.

Работать с Александровым довольно тяжело. Его супруга давать показания не будет. Все это время он себя вел примерно так же, как и сейчас. Мало ли, что он признается. Это не значит, что он виновен», — заявил юрист после заседания.

Мать одной из убитых потребовала взыскать с семьи Александрова моральный вред — 10 млн рублей, а также высказала пожелание, чтобы его приговорили к смертной казни.

По данным Следкома, трагедия произошла 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге. В тот день местные жители обнаружили тела двух девушек. Одна из жертв скончалась на месте происшествия, а вторая — в больнице через несколько дней.

На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, сотрудники Следственного комитета и полиции не прекращали искать убийцу. Расследование уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Спустя полгода после убийства следователи, опираясь на выводы экспертов, описали убийцу как скрытого гомосексуала, испытывавшего влечение к своей матери. Начальник первого отдела по расследованиям особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказывал, что мотивом преступника стало желание самоутвердиться.

«Интересными являются установленные частности психотипа злоумышленника в виде продолжающейся в отношении него, несмотря на зрелый возраст, гиперопеки со стороны матери, инцестных переживаний в отношении нее же в детском и подростковом возрасте и скрытой гомосексуальности», — уточнял он в беседе с порталом E1.RU.

Только в декабре 2019 года по подозрению в преступлении был задержан 34-летний инженер Алексей Александров. Telegram-канал «112» передавал, что на след подозреваемого правоохранители вышли после того, как узнали, что некий местный житель купил составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Оружие совпало с тем, из которого были застрелены девушки.

В ходе допроса, заснятого на видео, Александров пояснил, что к убийству он готовился месяц: несколько раз обследовал место будущего преступления, в том числе снимал местность с помощью квадрокоптера. Там же он испытывал оружие. Личность убитых для него не имела значения.

Жертв мужчина выбрал случайным образом — он не был знаком с девушками.

«Подошел с целью убить. Я ничего не пояснял им и сразу [убил]. Они в этот момент ели пиццу. После оттащил их в траву с дороги и вернулся домой», — рассказывал екатеринбуржец в ходе допроса.

После проведенного допроса следствие установило, что в субботу 25 августа прошлого года 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья отправились на гору Уктус, чтобы встретить рассвет. Девушки часто отдыхали там вместе — зимой катались на сноубордах, а летом на велосипедах. Подруги заказали пиццу, доставщик стал одним из последних, кто видел их живыми.

Спустя полчаса после его визита к девушкам подошел мужчина в темной одежде с налобным фонариком и неожиданно выстрелил два раза в Ксению, а затем в Наталью. Тела девушек он оттащил вглубь леса, после чего скрылся с места происшествия. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, которые висят на фуникулерах. Записи изъяли для изучения, однако качество изображения было плохим, поскольку в момент преступления было очень темно.

При этом местные жители отмечали, что никто не различил звуки выстрелов в тот вечер, поскольку по пятницам и субботам на Уктусе часто запускают фейерверки.

Между тем коллеги, сокурсник и знакомые инженера Алексея Александрова, сотрудник машиностроительного завода им Калинина, рассказали, что мужчина был очень замкнутым.

«Некоторое время мы с ним работали вместе на заводе. Что я могу о нем сказать? Да он обычный ботаник», — рассказывала порталу «Накануне.ru» бывшая коллега подсудимого Елена.

Между тем, знакомые девушки Александрова, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали о том, что мужчина, увлекающийся фотографией, часто приглашал на природу различных женщин, а иногда маниакально рыскал по аккаунтам в социальных сетях в поисках потенциальных моделей.