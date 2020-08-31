Подозрительный россиянин жестоко убил жену и тещу

Санкт-Петербурге 63-летний местный житель зарезал жену и тещу, заподозрив, что они пытаются его отравить. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 31 августа в полицию обратился мужчина и сообщил о нападении своего отца на мать и тещу. Прибывшие полицейские нашли в квартире умершую от ножевых ранений 87-летнюю женщину. Ее 59-летняя дочь была госпитализирована с разбитой головой, переломами и ножевыми ранами на шее и других частях тела. В больнице она скончалась.

Был задержан подозреваемый, его доставили в отдел полиции. Но там мужчине стало плохо, с сердечным приступом медики увезли его в госпиталь для ветеранов войн. Подозреваемый находится в реанимации, его палату охраняют полицейские.