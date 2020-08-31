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Судьба Белоруссии. Главное

Заподозривший отравление россиянин зарезал жену и тещу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Подозрительный россиянин жестоко убил жену и тещу
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
В Санкт-Петербурге 63-летний местный житель зарезал жену и тещу, заподозрив, что они пытаются его отравить. Об этом сообщает «Фонтанка».
Россиянин изнасиловал и убил дочь своего приятеля
По данным издания, в ночь на 31 августа в полицию обратился мужчина и сообщил о нападении своего отца на мать и тещу. Прибывшие полицейские нашли в квартире умершую от ножевых ранений 87-летнюю женщину. Ее 59-летняя дочь была госпитализирована с разбитой головой, переломами и ножевыми ранами на шее и других частях тела. В больнице она скончалась.
Был задержан подозреваемый, его доставили в отдел полиции. Но там мужчине стало плохо, с сердечным приступом медики увезли его в госпиталь для ветеранов войн. Подозреваемый находится в реанимации, его палату охраняют полицейские.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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