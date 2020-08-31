Пальталлера поместили под домашний арест

"Пальталлер помещен по решению Горно-Алтайского городского суда под домашний арест, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий", — сказал собеседник агентства.