Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве 

Зоря, специализировавшийся на торговле продуктами, был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий, пишет «Коммерсант». По версии, после того как Зоря в суде доказал свои права на цех, Фургал решил физически устранить конкурента. Однако обвинить экс-губернатора в этом преступлении невозможно. Как пояснила представитель СКР Светлана Петренко , сразу после убийства Фургала с его напарником Николаем Мистрюковым задержали, но спустя два дня отпустили из-за отсутствия доказательств.

Неофициально близкие к расследованию источники сообщили, что лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплеку. Говорят, что он выплачивал силовикам чуть ли не зарплату, заставляя скрывать улики и оказывать давление на свидетелей. некоторые из них признались во взятках от Фургала, но СКР до сих пор не может проигнорировать сомнительное постановление хабаровского следователя от 2004 года. Сделать это можно только в суде. Уже на следующий год Фургал организовал расстрел своего компаньона Олега Булатова и попытался устранить конкурента Александра Смольского. По этим преступлениям он тогда даже не рассматривался в качестве подозреваемого.