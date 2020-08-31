Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве 

Ura.Ru 47 минут назад
Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Как выяснилось, еще 15 лет назад отдел горпрокуратуры Хабаровска признал господина Фургала непричастным к этому преступлению. Отменить это решение теперь сможет только Мосгорсуд
Зоря, специализировавшийся на торговле продуктами, был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий, пишет «Коммерсант». По версии, после того как Зоря в суде доказал свои права на цех, Фургал решил физически устранить конкурента. Однако обвинить экс-губернатора в этом преступлении невозможно. Как пояснила представитель СКР Светлана Петренко, сразу после убийства Фургала с его напарником Николаем Мистрюковым задержали, но спустя два дня отпустили из-за отсутствия доказательств.
Неофициально близкие к расследованию источники сообщили, что лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплеку. Говорят, что он выплачивал силовикам чуть ли не зарплату, заставляя скрывать улики и оказывать давление на свидетелей. некоторые из них признались во взятках от Фургала, но СКР до сих пор не может проигнорировать сомнительное постановление хабаровского следователя от 2004 года. Сделать это можно только в суде. Уже на следующий год Фургал организовал расстрел своего компаньона Олега Булатова и попытался устранить конкурента Александра Смольского. По этим преступлениям он тогда даже не рассматривался в качестве подозреваемого.
Ura.Ru: последние новости
Адвокат объяснил, за что могли раскороновать брата Гули Адвокат объяснил, за что могли раскороновать брата Гули Дети из ЯНАО на пикапе съехали с горы прямо в дом челябинца. ВИДЕО Дети из ЯНАО на пикапе съехали с горы прямо в дом челябинца. ВИДЕО Стало известно, из-за чего разбился Боинг в Сочи в 2018 году Стало известно, из-за чего разбился Боинг в Сочи в 2018 году
Комментарии 54
Происшествия , Криминал , Светлана Петренко , Сергей Фургал , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Скандалу с российской подлодкой в США дали объяснение
Скандалу с российской подлодкой в США дали объяснение
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение