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Судьба Белоруссии. Главное

Егора Жукова избили 

Lenta.ru и ещё 4 23 минуты назад
В Москве избили Егора Жукова
Фото: Telegram
Блогера и студента ВШЭ Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили. Об этом сообщает Telegram-канал Команда Жукова.
Отмечается, что на него напали возле подъезда его дома.
6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.
Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.
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Происшествия , Егор Жуков , ВШЭ
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