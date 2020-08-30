В Москве избили Егора Жукова

Блогера и студента ВШЭ Егора Жукова , приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили. Об этом сообщает Telegram -канал Команда Жукова.

Отмечается, что на него напали возле подъезда его дома.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.