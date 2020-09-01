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Пашаев оскорбил адвоката потерпевшей стороны в суде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 33 52 минуты назад
Пашаев оскорбил адвоката потерпевшей стороны в суде
Фото: РИА Новости
Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде оскорбил адвоката пострадавшей стороны Анну Бутырину, заявив, что она — «женщина с пониженной социальной ответственностью», сообщают СМИ.
Для этого Пашаев использовал «более емкое» и нецензурное определение, передает РЕН-ТВ.
Пока неизвестно, что стало причиной оскорбления, Пашаева призвали вести себя в рамках приличий.
Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
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