В Новосибирске загорелся склад с красками

Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией
"В 20:09 мск объявлена локализация пожара", — сказали в пресс-службе.
Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72, поступила в 17:15 мск. Площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Общая площадь склада — 14 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На площади 200 кв. м произошло обрушение кровли.
Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.