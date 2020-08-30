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В Новосибирске локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий 

ТАСС и ещё 19 36 минут назад
В Новосибирске загорелся склад с красками
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией

"В 20:09 мск объявлена локализация пожара", — сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72, поступила в 17:15 мск. Площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Общая площадь склада — 14 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На площади 200 кв. м произошло обрушение кровли.
Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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