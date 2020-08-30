Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу 

Капитан полиции заявила, что коллега-участковый вывез её в багажнике в лес и изнасиловал. Инцидент произошел в Туле, сообщает издание Myslo со ссылкой на информированные источники.

Дознаватель отдела полиции «Зареченский» обвинила коллегу из своего же отдела в сексуальном преступлении.

31-летняя женщина, капитан полиции, утверждает, что 27-летний старший лейтенант в неслужебное время, около 7.30 утра запихнул её в багажник машины и вывез в лес близ деревни Прудное. Там он надругался над ней.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей».