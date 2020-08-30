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Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу 

Майк Габриелян 40 минут назад
Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу
Фото: РИА Новости
Капитан полиции заявила, что коллега-участковый вывез её в багажнике в лес и изнасиловал. Инцидент произошел в Туле, сообщает издание Myslo со ссылкой на информированные источники.
Дознаватель отдела полиции «Зареченский» обвинила коллегу из своего же отдела в сексуальном преступлении.
31-летняя женщина, капитан полиции, утверждает, что 27-летний старший лейтенант в неслужебное время, около 7.30 утра запихнул её в багажник машины и вывез в лес близ деревни Прудное. Там он надругался над ней.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей».
Ранее «Рамблер» сообщал, что дознаватель из Уфы раскрыла новые подробности своего изнасилования:
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