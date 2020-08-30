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Судьба Белоруссии. Главное

Российская пенсионерка умерла в погоне за эвакуатором 

Майк Габриелян 28 минут назад
Российская пенсионерка умерла в погоне за эвакуатором
Фото: РИА Новости
В Казани пенсионерка-водитель умерла, когда её «Оку» увозили на эвакуаторе. Инцидент произошел 28 августа на углу улиц Беломорская и Гудованцева, сообщает Kazanfirst.
Женщина припарковала машину под знаком «Остановка запрещена» и зашла в аптеку. По словам очевидцев, пенсионерка выбежала, когда увидела, что "Оку" погрузили на эвакуатор. Когда она общалась с инспектором, ей стало плохо, и женщина упала на землю. Гаишники вызвали скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть. Видимо, женщина перенервничала, и у нее не выдержало сердце.
В интернет-комментариях автомобилисты пишут, что на этой улице много знаков, запрещающих парковку, хотя там находится много магазинов и аптек. У водителей якобы безвыходное положение — им приходится нарушать правила, чтобы попасть в магазин.

«Пусть вначале сделают парковочные места, а потом машину эвакуируют. Очень жалко женщину. Соболезную родным», — комментируют одни.

Другие считают, что всё не так однозначно:

«Судя по телу, накрытое простынкой, женщина страдала ожирением. Соответственно и давление было высокое. Или инсульт или инфаркт. Может диабет, сахар повысился».

Прокуратура Казани начала проверку по данному факту.
Ранее «Рамблер» сообщал, что похожий случай произошел в Нижнем Новгороде четыре года назад. В СКР сообщили, что мужчина скончался во время эвакуации его автомобиля со стоянки у универмага. Он умер из-за проблем с сердцем.
Комментарии 9
Происшествия , СКР , ГИБДД , Казань
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