Российская пенсионерка умерла в погоне за эвакуатором 

Казани пенсионерка-водитель умерла, когда её «Оку» увозили на эвакуаторе. Инцидент произошел 28 августа на углу улиц Беломорская и Гудованцева, сообщает Kazanfirst

Женщина припарковала машину под знаком «Остановка запрещена» и зашла в аптеку. По словам очевидцев, пенсионерка выбежала, когда увидела, что "Оку" погрузили на эвакуатор. Когда она общалась с инспектором, ей стало плохо, и женщина упала на землю. Гаишники вызвали скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть. Видимо, женщина перенервничала, и у нее не выдержало сердце.

В интернет-комментариях автомобилисты пишут, что на этой улице много знаков, запрещающих парковку, хотя там находится много магазинов и аптек. У водителей якобы безвыходное положение — им приходится нарушать правила, чтобы попасть в магазин.

«Пусть вначале сделают парковочные места, а потом машину эвакуируют. Очень жалко женщину. Соболезную родным», — комментируют одни.

Другие считают, что всё не так однозначно:

«Судя по телу, накрытое простынкой, женщина страдала ожирением. Соответственно и давление было высокое. Или инсульт или инфаркт. Может диабет, сахар повысился».

Прокуратура Казани начала проверку по данному факту.