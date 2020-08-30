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Мотивом надругавшегося над капитаном полиции участкового назвали ревность 

Lenta.ru и ещё 1 12 минут назад
Назван мотив изнасиловавшего дознавателя участкового
Фото: РИА Новости
Мотивом участкового из тульского отдела полиции (ОП) «Зареченский», которого коллега-дознаватель обвинила в надругательстве, могла стать ревность. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает сетевое издание «Первый тульский».
По данным издания, потерпевшая — 31-летний капитан полиции — является бывшей сожительницей подозреваемого, 27-летнего старшего лейтенанта, а насилие участковый совершил из ревности после расставания.
Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу
В региональном управлении МВД России уже отметили, что по факту противоправного действия, совершенного полицейским, проведена служебная проверка, по итогам которой он был уволен со службы. Как отметили в УМВД, в дальнейшем поступку бывшего участкового будет дана правовая оценка.
Его непосредственных руководителей уже привлекли к строгой дисциплинарной ответственности наряду с сотрудниками, ответственными за профилактику нарушений закона среди полицейских. Об инциденте стало известно после того, как дознаватель ОП «Зареченский» обратилась в Следственный комитет России (СКР).
По словам потерпевшей, подозреваемый совершил преступление в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своей машины и вывез в лесополосу, находящуюся рядом с деревней Прудное. Там полицейский, по словам потерпевшей, надругался над ней.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») УК РФ.
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Происшествия , СКР , МВД
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