Назван мотив изнасиловавшего дознавателя участкового

Мотивом участкового из тульского отдела полиции (ОП) «Зареченский», которого коллега-дознаватель обвинила в надругательстве, могла стать ревность. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает сетевое издание «Первый тульский».

По данным издания, потерпевшая — 31-летний капитан полиции — является бывшей сожительницей подозреваемого, 27-летнего старшего лейтенанта, а насилие участковый совершил из ревности после расставания.

В региональном управлении МВД России уже отметили, что по факту противоправного действия, совершенного полицейским, проведена служебная проверка, по итогам которой он был уволен со службы. Как отметили в УМВД, в дальнейшем поступку бывшего участкового будет дана правовая оценка.

Его непосредственных руководителей уже привлекли к строгой дисциплинарной ответственности наряду с сотрудниками, ответственными за профилактику нарушений закона среди полицейских. Об инциденте стало известно после того, как дознаватель ОП «Зареченский» обратилась в Следственный комитет России (СКР).

По словам потерпевшей, подозреваемый совершил преступление в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своей машины и вывез в лесополосу, находящуюся рядом с деревней Прудное. Там полицейский, по словам потерпевшей, надругался над ней.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») УК РФ.