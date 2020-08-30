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Судьба Белоруссии. Главное

Огромный торнадо в Крыму попал на видео 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Видеоролики с природным явлением сняли очевидцы вблизи Евпатории.
Жители и гости Крыма стали свидетелями смерча. Природное явление заметили в Сакском и Черноморском районах.
Видеоролики сняли очевидцы вблизи Евпатории. Огромный водяной смерч образовался недалеко от побережья, его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.
Водяные смерчи как правило возникают в тропических зонах, время «жизни» такого торнадо — от 15 до 30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.
Ранее в Мексиканском заливе запечатлели на камеру сразу шесть смерчей одновременно.
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Происшествия , Видео , Погода , Евпатория , Республика Крым
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