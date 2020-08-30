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Видеоролики с природным явлением сняли очевидцы вблизи Евпатории

Жители и гости Крыма стали свидетелями смерча. Природное явление заметили в Сакском и Черноморском районах.

Видеоролики сняли очевидцы вблизи Евпатории. Огромный водяной смерч образовался недалеко от побережья, его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.

Водяные смерчи как правило возникают в тропических зонах, время «жизни» такого торнадо — от 15 до 30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.

Ранее в Мексиканском заливе запечатлели на камеру сразу шесть смерчей одновременно.