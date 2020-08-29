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Вандалы разрисовали стены Эрмитажа 

Газета.Ru и ещё 1 36 минут назад
Вандалы разрисовали Эрмитаж
Фото: РИА Новости
Группа молодых людей изрисовали одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Эрмитаж, передает "Фонтанка".
Камеры видеонаблюдения засняли, как трое парней и девушка появились возле музея на Дворцовой набережной 29 августа примерно в 6.00.
Используя баллончики с краской они нанесли на стены учреждения надписи.
Вандалов заметил сотрудник Эрмитажа. Он обратился в полицию и сам поспешил на место преступления. С его помощью двух молодых людей удалось задержать. В полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.
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Происшествия , Эрмитаж , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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