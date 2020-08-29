Вандалы разрисовали Эрмитаж

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Группа молодых людей изрисовали одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга Эрмитаж , передает "Фонтанка".

Камеры видеонаблюдения засняли, как трое парней и девушка появились возле музея на Дворцовой набережной 29 августа примерно в 6.00.

Используя баллончики с краской они нанесли на стены учреждения надписи.

Вандалов заметил сотрудник Эрмитажа. Он обратился в полицию и сам поспешил на место преступления. С его помощью двух молодых людей удалось задержать. В полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.