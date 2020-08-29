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Представитель главы Чечни в Ивановской области отправлен под арест 

News.ru 51 минуту назад
Арестован задержанный представитель главы Чечни
Фото: idn-37.ru
Суд в Ивановской области избрал арест в качестве меры пресечения для представителя главы Чечни в регионе Исы Эдильсултанова.
Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого после завершения судебного заседания. Эдильсултанов пробудет в СИЗО до 24 октября, если решение об аресте не будет отменено — защита намерена его обжаловать.
Как сообщал NEWS.ru, Представитель главы Чечни в Ивановской области был задержан 25 августа в крымском городе Саки. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц.
Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново. Предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей.
Помимо Эдильсултанова были задержаны ещё несколько участников предполагаемой мошеннической схемы: его брат Ахмед, племянник Лечи, юристы Александр Травин и Светлана Индейкина, бывшие руководители Коммерческой строительной компании Виктор и Галина Тихоновы, а также двое других участников группировки — Магомед Мурадов и Любовь Титова.
Эдилдьсултанову предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — 159 (мошенничество) и 303 (фальсифиакция доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).
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Комментарии 16
Происшествия , Виктор Тихонов , Галина Тихонова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Ивановская Область , Чеченская Республика
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