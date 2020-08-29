Арестован задержанный представитель главы Чечни

Суд в Ивановской области избрал арест в качестве меры пресечения для представителя главы Чечни в регионе Исы Эдильсултанова.

Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого после завершения судебного заседания. Эдильсултанов пробудет в СИЗО до 24 октября, если решение об аресте не будет отменено — защита намерена его обжаловать.

Как сообщал NEWS.ru, Представитель главы Чечни в Ивановской области был задержан 25 августа в крымском городе Саки. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц.

Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново. Предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей.

Помимо Эдильсултанова были задержаны ещё несколько участников предполагаемой мошеннической схемы: его брат Ахмед, племянник Лечи, юристы Александр Травин и Светлана Индейкина, бывшие руководители Коммерческой строительной компании Виктор Галина Тихоновы , а также двое других участников группировки — Магомед Мурадов и Любовь Титова.

Эдилдьсултанову предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — 159 (мошенничество) и 303 (фальсифиакция доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).