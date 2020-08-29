Загорелся крупнейший завод в РФ по выпуску майонеза 

Пожар на майонезном заводе в Белгородской области начался в субботу вечером. Загорелась кровля предприятия на площади 200 кв. метров. Об инциденте в городе Алексеевка сообщило региональное управление МЧС.
Звонок о пожаре поступил белгородским спасателям сегодня в 17.24. На улице Фрунзе загорелся цех по производству майонеза. На место выехали 30 единиц техники и 70 пожарных.
«По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что произошёл пожар на кровле здания. Погибших и пострадавших нет. На объекте пожара угроза взрыва отсутствует», — сообщили спасатели.
Они уточнили, что пожар локализован, «открытое горение ликвидировано».
В соцсетях появились фото с места ЧП. Видны клубы густого дыма над городом.
Очевидцы пишут, что пожар произошел в цеху предприятия ЭФКО. Загорелся крупнейший майонезный завод России.
Работники едва успели выбежать из здания.
«Горит майонезный цех. Рабочие на улице в форме и тапках. Все вещи и сумки с пропусками горят. Их просто не пропускают никуда», — сообщает канал «Белгород №1».
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