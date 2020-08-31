В России за сутки умерли 83 пациента с коронавирусом 

В России за сутки скончались ещё 83 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17176, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За сутки зафиксировано 83 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 17 176 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 68 пациентов с коронавирусом.
Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.