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В России за сутки умерли 83 пациента с коронавирусом 

RT на русском и ещё 23 1 час назад
В России за сутки умерли 83 пациента с коронавирусом
Фото: Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency Reuters
В России за сутки скончались ещё 83 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17176, передаёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки зафиксировано 83 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 17 176 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о смерти 68 пациентов с коронавирусом.
Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
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