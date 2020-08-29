Водитель попытался сжечь милиционера в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии остановили пьяного водителя недалеко от города Краснополье Могилёвской области. Нарушитель облил бензином милиционера и его машину, а затем попытался поджечь топливо.

Утром 29 августа силовики заметили автомобиль Volkswagen, который подозрительно вёл себя на дороге. Они попытались остановить его, однако водитель попробовал скрыться. За рулём оказался 25-летний житель Краснопольского района, пассажирами были двое его односельчан. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а у шофёра не было прав на управление машиной, рассказали в местном МВД

При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь, — передаёт РИА Новости.

Когда силовики увидели в руках у мужчины зажигалку, они выстрелили из табельного оружия по ногам водителю и пассажиру. Затем они оказали им первую медицинскую помощь, дожидаясь прибытия врачей.

В настоящий момент по фотку ЧП проводится проверка, нарушители задержаны. Водитель и один из пассажиров неоднократно судимы, а также несколько раз привлекались к ответственности за административные правонарушения, в том числе за вождение в пьяном виде.