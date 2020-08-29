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Судьба Белоруссии. Главное

Пьяный водитель попытался сжечь милиционера в Белоруссии 

News.ru 1 час назад
Водитель попытался сжечь милиционера в Белоруссии
Фото: Homoatrox/wikimedia.org
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии остановили пьяного водителя недалеко от города Краснополье Могилёвской области. Нарушитель облил бензином милиционера и его машину, а затем попытался поджечь топливо.
Утром 29 августа силовики заметили автомобиль Volkswagen, который подозрительно вёл себя на дороге. Они попытались остановить его, однако водитель попробовал скрыться. За рулём оказался 25-летний житель Краснопольского района, пассажирами были двое его односельчан. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а у шофёра не было прав на управление машиной, рассказали в местном МВД.

При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь, — передаёт РИА Новости.

Когда силовики увидели в руках у мужчины зажигалку, они выстрелили из табельного оружия по ногам водителю и пассажиру. Затем они оказали им первую медицинскую помощь, дожидаясь прибытия врачей.
В настоящий момент по фотку ЧП проводится проверка, нарушители задержаны. Водитель и один из пассажиров неоднократно судимы, а также несколько раз привлекались к ответственности за административные правонарушения, в том числе за вождение в пьяном виде.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кирове сотрудники ГИБДД задержали Тимура Доронина, сына экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Сергея Доронина. Как сообщили в ведомстве, молодой человек был пьян.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Доронин , Госдума , Справедливая Россия , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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