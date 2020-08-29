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Актер Валерий Янклович ограблен в Москве 

Российская Газета 47 минут назад
Валерий Янклович ограблен в Москве
Фото: kino-teatr.ru
Советский, российский актер, близкий друг Владимира Высоцкого Валерий Янклович стал жертвой воров-карманников.
Как передает РЕН ТВ, злоумышленники обокрали артиста рядом с "Ленком". Добычей разбойников стали две тысячи долларов и шестьдесят тысяч рублей.
По словам тут же обратившегося в правоохранительные органы Янкловича, накануне вечером, около десяти часов, он вышел из здания театра на Малой Дмитровке и пошел к остановке общественного транспорта, стал подниматься в салон подъехавшего автобуса и неожиданно понял, что сзади его подталкивает к двери неизвестный.

"Валерий Павлович почувствовал, как у него дернулась сумка, проверил содержимое и обнаружил пропажу портмоне", — сообщается. 82-летний артист заметил, как жулик передает его имущество сообщнику и попытался схватить вора, но криминальный элемент ловко выскочил из автобуса за секунду до того, как двери закрылись.

Янклович нажал кнопку открытия дверей и кинулся в погоню, но злодеи "перебежали Садовое кольцо в потоке машин и скрылись в подворотне".
Янклович родился в 1938 году. В сериале "Место встречи изменить нельзя" сыграл администратора Большого театра. Также на счету актера эпизодические роли в картинах "Семейные дела Гаюровых", "Ветер "Надежды", "Куда он денется!", "Шестой". Кроме того, артист, по сути, выполнявший обязанности менеджера Высоцкого, появлялся в ряде посвященных барду документальных лент.
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Происшествия , Валерий Янклович , Москва
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