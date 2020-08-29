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Судьба Белоруссии. Главное

Львицы убили спасшего их много лет назад хозяина 

Lenta.ru 48 минут назад
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Фото: @dailystar
В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад хозяина, который вывел их на прогулку. Животные набросились на мужчину и растерзали его, пишет The Daily Star.
Невестка погибшего считает, что львицы не хотели причинить вред человеку. По ее мнению, они просто начали играть с ним в какую-то жестокую игру. Однако, подчеркнула девушка, истинную причину смерти удастся узнать лишь после вскрытия.
В 2017 году животные также убили человека. Однако хозяин заступился за зверей и заверил, что львицы — спокойные и не агрессивные. Сейчас их поместили в приют ждя животных, находящихся под угрозы исчезновения. После этого их рассчитывают выпустить в дикую природу.
Мужчина спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Впоследствии они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.
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Происшествия , Газета Daily Star , ЮАР
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