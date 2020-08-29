Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге

Часть моста на Красносельском шоссе разрушилась из-за размыва и обвала песчаной обсыпки в Санкт-Петербурге
. По предварительным данным, произошёл размыв и обвал длиной 10 метров и глубиной 20 метров.
Предположительно, повалились два столба-отбойника. В результате происшествия были перекрыты проезд и проход в СНТ «Содружество», сообщает Пятый канал. Сообщается, что при попытках пройти людей засасывает в песок.
Сохраняется угроза дальнейшего разрушения моста. Информация о происшествии уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.