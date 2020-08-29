Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Судьба Белоруссии. Главное

Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге

News.ru
17 минут назад
Комментарии
Часть моста на Красносельском шоссе разрушилась из-за размыва и обвала песчаной обсыпки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, произошёл размыв и обвал длиной 10 метров и глубиной 20 метров.
Часть моста обрушилась в Санкт-Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Предположительно, повалились два столба-отбойника. В результате происшествия были перекрыты проезд и проход в СНТ «Содружество», сообщает Пятый канал. Сообщается, что при попытках пройти людей засасывает в песок.
Сохраняется угроза дальнейшего разрушения моста. Информация о происшествии уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.
Комментарии
Происшествия,Санкт-Петербург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители