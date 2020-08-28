В Москве открыли стрельбу

"Сегодня около 21:00 мск на Медынской улице, 7 стр 2 в магазин вошли двое неизвестных, которые намеривались похитить товар. Сотрудники магазина хотели пресечь правонарушение, но неизвестные выстрелили, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства.