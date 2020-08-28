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Судьба Белоруссии. Главное

На юге Москвы неизвестные устроили стрельбу в магазине 

ТАСС 44 минуты назад
В Москве открыли стрельбу
Фото: ТАСС
Неизвестные устроили стрельбу в одном из магазинов на юге Москвы, после чего скрылись. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, пострадавших в результате инцидента нет.

"Сегодня около 21:00 мск на Медынской улице, 7 стр 2 в магазин вошли двое неизвестных, которые намеривались похитить товар. Сотрудники магазина хотели пресечь правонарушение, но неизвестные выстрелили, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет. На месте инцидента работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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Происшествия , Москва
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