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«Любовнице Лукашенко» разбили автомобиль 

Вероника Полынина 33 минуты назад
«Любовнице Лукашенко» разбили автомобиль
Фото: ТАСС
В Минске неизвестные разбили автомобиль 23-летней депутата парламента Белоруссии Марии Василевич, сообщает Tut.by.
Очевидцы рассказали, что в 3.30 утра проснулись от сильного грохота на улице. Выяснилось, что кто-то выбил стекла в машине Geely Atlas, которая принадлежит депутату и бывшей «Мисс Беларусь» Марии Василевич. По некоторым данным, на левой дери машины также были три сквозных отверстия.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Мария Василевич завоевала титул «Мисс Беларусь». В 2019 году она стала депутатом белорусского парламента и неоднократно появлялась с президентом республики Александром Лукашенко на публике, в частности, танцевала с ним на новогоднем балу. Британское издание The Times заявляло, что Василевич может быть любовницей Лукашенко.
Ранее Василевич призывала остановить агрессию тем, кто «проявляет жестокость и насилие к беззащитным» и тем, кто «провоцирует беспорядки». Затем депутат навестила пострадавших демонстрантов в минской Больнице скорой помощи и извинилась перед людьми за их травмы.
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Происшествия , Мария Василевич , Александр Лукашенко , Минск
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