«Любовнице Лукашенко» разбили автомобиль 

Очевидцы рассказали, что в 3.30 утра проснулись от сильного грохота на улице. Выяснилось, что кто-то выбил стекла в машине Geely Atlas, которая принадлежит депутату и бывшей «Мисс Беларусь» Марии Василевич. По некоторым данным, на левой дери машины также были три сквозных отверстия.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Мария Василевич завоевала титул «Мисс Беларусь». В 2019 году она стала депутатом белорусского парламента и неоднократно появлялась с президентом республики Александром Лукашенко на публике, в частности, танцевала с ним на новогоднем балу. Британское издание The Times заявляло, что Василевич может быть любовницей Лукашенко.

Ранее Василевич призывала остановить агрессию тем, кто «проявляет жестокость и насилие к беззащитным» и тем, кто «провоцирует беспорядки». Затем депутат навестила пострадавших демонстрантов в минской Больнице скорой помощи и извинилась перед людьми за их травмы.