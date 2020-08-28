Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

«Поставили на колени головой в пол, называли тварями» 

Вероника Полынина 23 минуты назад
«Поставили на колени головой в пол, называли тварями»
Фото: Reuters
18-летняя студентка из Гомеля в интервью Tut.by рассказала о задержании ОМОНом во время протестов в городе.
Девушка сообщила, что не участвовала в акциях протеста и вышла из дома 10 августа, чтобы встретиться со своим молодым человеком.

«Мы приехали попить кофе, стояли, подошел ОМОН, матом начал орать на нас и толкать. Взяли в круг, посадили в «Газель». Привезли в актовый зал Советского РОВД, поставили на колени головой в пол. На все мольбы, что тяжело дышать, кружится голова, у меня проблемы с сердцем, не реагировали. Воды не давали, в туалет не выпускали», — рассказала Елизавета.

По ее словам, дубинками задержанных не били, но заламывали руки и очень сильно хватали за шею. Через два часа после задержания женщины-милиционеры приказали ей и другим девушкам раздеться, при этом унижали и ругались матом.

«Повторяли, что из-за таких тварей, как мы, они третьи сутки не спят и не видят детей, что я должна была быть дома в 10 вечера… Потом потребовали разблокировать телефон, смотрели фото, переписку — и все это обсуждали. Затем все удалили», — рассказала студентка.

В 3 часа ночи 11 августа ее выпустили из РОВД. На следующий день Елизавета обратилась в больницу, где ей диагностировали ушиб шейного отдела, травматический миозит мышц шеи, сотрясение головного мозга, гематомы.
Как сообщал «Рамблер», после президентских выборов в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко. В первые дни протесты жестоко подавлялись, были задержаны тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Комментарии 24
Происшествия , Александр Лукашенко , МВД , Гомель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
«Это ущерб»: Белоруссия жестко ответила Украине
«Это ущерб»: Белоруссия жестко ответила Украине
Найден витамин, блокирующий коронавирус
Найден витамин, блокирующий коронавирус
«Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой
«Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение