«Поставили на колени головой в пол, называли тварями» 

18-летняя студентка из Гомеля в интервью Tut.by рассказала о задержании ОМОНом во время протестов в городе.

Девушка сообщила, что не участвовала в акциях протеста и вышла из дома 10 августа, чтобы встретиться со своим молодым человеком.

«Мы приехали попить кофе, стояли, подошел ОМОН, матом начал орать на нас и толкать. Взяли в круг, посадили в «Газель». Привезли в актовый зал Советского РОВД, поставили на колени головой в пол. На все мольбы, что тяжело дышать, кружится голова, у меня проблемы с сердцем, не реагировали. Воды не давали, в туалет не выпускали», — рассказала Елизавета.

По ее словам, дубинками задержанных не били, но заламывали руки и очень сильно хватали за шею. Через два часа после задержания женщины-милиционеры приказали ей и другим девушкам раздеться, при этом унижали и ругались матом.

«Повторяли, что из-за таких тварей, как мы, они третьи сутки не спят и не видят детей, что я должна была быть дома в 10 вечера… Потом потребовали разблокировать телефон, смотрели фото, переписку — и все это обсуждали. Затем все удалили», — рассказала студентка.

В 3 часа ночи 11 августа ее выпустили из РОВД. На следующий день Елизавета обратилась в больницу, где ей диагностировали ушиб шейного отдела, травматический миозит мышц шеи, сотрясение головного мозга, гематомы.