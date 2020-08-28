Мужчины голыми прогулялись по Сочи и удивили прохожих

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На размещенных в сети кадрах видно, как пара неизвестных идет по тротуару полностью без одежды.

«Сочи не перестает удивлять!» — прокомментировал автор ролика.

Ранее аналогичный случай произошел в лифте одного из многоквартирных домов Сочи. Тогда жильцов возмутили две раздетые туристки — на фотографии в сети было видно, как две женщины стоят полуголыми в кабине лифта — на них надеты только черные бикини и шлепанцы.