Мужчины голыми прогулялись по Сочи и удивили прохожих

На размещенных в сети кадрах видно, как пара неизвестных идет по тротуару полностью без одежды.
«Сочи не перестает удивлять!» — прокомментировал автор ролика.
Ранее аналогичный случай произошел в лифте одного из многоквартирных домов Сочи. Тогда жильцов возмутили две раздетые туристки — на фотографии в сети было видно, как две женщины стоят полуголыми в кабине лифта — на них надеты только черные бикини и шлепанцы.
27 июля сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.