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Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Германия обратилась к России из-за Навального
Фото: РИА Новости
Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств резкого ухудшения здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
На пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС он призвал Кремль к всеобъемлющему и прозрачному расследованию инцидента, отметив, что над отношениями двух стран и без того «в некоторой степени сгустились тучи».

Дело Навального ещё больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде. Мы ожидаем результатов исследований и затем решим, как нам быть с этим, — цитирует Мааса ТАСС.

Он отметил, что в Германии сейчас изучают, откуда могло поступить вещество, которое попало в организм Алексея Навального, и применялось ли оно в других случаях.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что берлинская клиника Charité, где лечат Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Они также попросили привлечь специалистов из британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Медики также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, занимавшихся лечением предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в 2015 году в Софии.
В самой клинике эту информацию комментировать отказались, назвав подобные публикации спекуляциями.
Российский оппозиционер находится в коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.
Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретный яд пока определить не смогли.
Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель потребовала большей прозрачности в истории с отравлением Навального. По её словам, как только ясность появится, Германия сможет инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее.
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Происшествия , Политика , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Ангела Меркель , ЕС , ГРУ , ИТАР-ТАСС , Германия
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