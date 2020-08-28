На трассе Киев-Харьков под Харьковом радикальные представители "Национального корпуса" (Украины) совершили жестокое нападение на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". На кадрах, снятых очевидцами нападения, видно, как несколько человек прямо на трассе избивают ногами одного из пассажиров автобуса. Затем провоцируют водителя этого автобуса выйти и салона, после чего с ним завязывается драка. Автомобиль при этом подожгли. На видео видно сильное пламя в передней части автобуса в районе пассажирской двери. "Национальный корпус" был создан выходцами из нацбатальона "Азов", против которого в Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия , Видео , Харьков
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