Цезаря накажут за похищение россиян

В суд направлено уголовное дело вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как Цезарь. О завершении расследования в пятницу, 28 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Жаринова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и похищении людей. Следствием установлено, что в мае 2013 года Цезарь начал контролировать криминальные финансовые потоки в Нижегородской области, а в 2019 году он организовал похищение двух жителей Ульяновска, чтобы заставить жертв передать ему контроль над одной из коммерческих организаций.