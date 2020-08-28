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Судьба Белоруссии. Главное

Задержанного ФСБ вора в законе Цезаря отдали под суд за похищение россиян 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Цезаря накажут за похищение россиян
Фото: Mzk1.ru
В суд направлено уголовное дело вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как Цезарь. О завершении расследования в пятницу, 28 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Жаринова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и похищении людей. Следствием установлено, что в мае 2013 года Цезарь начал контролировать криминальные финансовые потоки в Нижегородской области, а в 2019 году он организовал похищение двух жителей Ульяновска, чтобы заставить жертв передать ему контроль над одной из коммерческих организаций.
После этого Жаринова объявили в розыск, но он бежал от правосудия в Эстонию. В декабре 2019 года его задержали при участии сотрудников ФСБ.
Вместе с Цезарем по делу также проходят Артур Арутюнян и Сергей Голубев, которые принимали участие в похищении россиян. Все обвиняемые арестованы.
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Происшествия , Криминал , Артур Арутюнян , Сергей Голубев , ФСБ
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