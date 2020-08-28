«Обнаружен череп человека»: трагедия под Москвой

«27 августа мужчиной, выгуливающим собаку в лесном массиве около пос. Икша в Дмитровском городском округе, обнаружен череп человека. По данному факту следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», — заявил сотрудник пресс-службы.