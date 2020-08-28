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Человеческий череп обнаружили в лесу в Дмитровском городском округе 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Обнаружен череп человека»: трагедия под Москвой
Фото: РИА Новости
Доследственная проверка начата по факту обнаружения человеческого черепа в Дмитровском городском округе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

«27 августа мужчиной, выгуливающим собаку в лесном массиве около пос. Икша в Дмитровском городском округе, обнаружен череп человека. По данному факту следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», — заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , Криминал , СКР , АГН "Москва" , Московская область
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