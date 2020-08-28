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Адвоката задержали под Иркутском по подозрению в убийстве девочки спустя 13 лет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 11 минут назад
Спустя 13 лет: адвоката задержали за убийство ребенка
Фото: ТАСС
Следователи из Иркутской области спустя 13 лет задержали двоих мужчин, в том числе адвоката, которые подозреваются в убийстве 15-летней девочки, сообщили в региональном СК.
Как передает телеканал «360», подросток пропала в марте 2007 года. Спустя два дня ее изувеченное тело нашли на одной из улиц поселка Балаганск.
СК при поддержке МВД и бойцов СОБР Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве. По версии следствия, мужчины 13 лет назад убили девочку, а тело спрятали на участке между домами на улице Кольцевая в Балаганске.
Долгое время преступление не могли раскрыть. В начале этого года следователи-криминалисты из Главного управления криминалистики СК присоединились к расследованию. Тогда дело сдвинулось с мертвой точки: удалось установить возможных убийц. Один из них — правозащитник из Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.
На их след удалось выйти благодаря свидетелям. Полицейские опросили более 50 местных жителей и людей из соседних населенных пунктов. В числе прочих под подозрением были ранее судимые, их допрашивали с помощью полиграфа. Следы привели именно к адвокату и его знакомому.

«По местам жительства и работы фигурантов дела произведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Задержанные обвиняются по статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оба мужчины сейчас под арестом. Следователи выясняют мотив убийства.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , МВД , Балаганск , Иркутск , Иркутская Область
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