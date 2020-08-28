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Российская пятиэтажка проросла грибами из-за сырости 

Lenta.ru 39 минут назад
Российская пятиэтажка проросла грибами из-за сырости
Фото: страница «ЧП Омск» во «ВКонтакте»
Пятиэтажка в Омске проросла грибами — в апреле 2020 года в доме снесло часть крыши, которую до сих пор не починили. В результате несколько квартир затопило, и стены покрылись плесенью. Об этом говорится в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла по адресу: улица Южная, 97. Управляющая компания и местная администрация, по словам россиян, до сих пор перекладывают ответственность за ремонт друг на друга. В квартирах с такими условиями проживают пенсионер и маленькие дети.

«Несколько квартир затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры, все стены из-за сырости оказались в плесени, и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно обивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно. С апреля месяца мы ходим по всем инстанциям и нас только отфутболивают отовсюду, пишут отписки и отправляют еще куда-нибудь», — говорится в посте.

По данным «СуперОмска», в данном доме в 2021 году запланирован капремонт крыши, в 2027 должны отремонтировать внутридомовые инженерные системы, а в 2033 году — фасад. Ремонт системы вентиляции, которая может решить проблему с плесенью и грибами, планируется только в 2045 году.
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Происшествия , Омск
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