Российская пятиэтажка проросла грибами из-за сырости 

Пятиэтажка в Омске проросла грибами — в апреле 2020 года в доме снесло часть крыши, которую до сих пор не починили. В результате несколько квартир затопило, и стены покрылись плесенью. Об этом говорится в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла по адресу: улица Южная, 97. Управляющая компания и местная администрация, по словам россиян, до сих пор перекладывают ответственность за ремонт друг на друга. В квартирах с такими условиями проживают пенсионер и маленькие дети.

«Несколько квартир затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры, все стены из-за сырости оказались в плесени, и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно обивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно. С апреля месяца мы ходим по всем инстанциям и нас только отфутболивают отовсюду, пишут отписки и отправляют еще куда-нибудь», — говорится в посте.

По данным «СуперОмска», в данном доме в 2021 году запланирован капремонт крыши, в 2027 должны отремонтировать внутридомовые инженерные системы, а в 2033 году — фасад. Ремонт системы вентиляции, которая может решить проблему с плесенью и грибами, планируется только в 2045 году.