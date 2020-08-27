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Судьба Белоруссии. Главное

Подхватить коронавирус можно из сделанной ногами турецкой томатной пасты 

Слово и Дело 32 минуты назад
Россиян в Турции предупредили о новой опасности
Фото: Reuters
Опубликованный в Сети видеоролик, на котором мужчина давит грязными ногами томаты для получения пасты, вызвал бурю негатива у пользователей, остерегающихся за свое здоровье.
Незаконное предприятие FF уличили в несоблюдении санитарных норм, принятых в пищевом производстве. Так, в выложенном в интернете видео сотрудник компании замешивает пасту грязными ногами. Говорить о наличии у работника обязательных масок и перчаток во время пандемии коронавируса не приходится.
Слово и Дело
Новость о возмутительном правонарушении дошла до градоначальника города Балыкесир, в котором располагалось нелегальное предприятие. В итоге губернатор приказал изъять и утилизировать восемь с половиной тонн испорченного продукта. Работа коммерческой организации также была прекращена его указом. Об этом сообщает ФАН.
Из-за халатности бизнесменов российские туристы могли не только отравиться пищевой продукцией, поставляемой в турецкие отели, но и подхватить коронавирусную инфекцию.
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