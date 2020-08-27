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Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами 

РИА Новости 58 минут назад
Школьница рассказала, как ее насиловали 30 мужчин
Фото: EPA / TASS
Издание "Московский комсомолец" сообщило детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами на израильском курорте.
Девушка обратилась в полицию 14 августа, по ее словам, за два дня до этого — в ночь с 12 на 13 августа — она подверглась групповому изнасилованию в номере отеля "Красное море" в Эйлате.
Как отмечает издание, девушка приехала в отель с подругой и встретила там знакомых молодых людей. После употребления алкоголя ей стало плохо, и она поднялась к себе в номер. После этого мужчины последовали за ней и, воспользовавшись ее состоянием, изнасиловали.
Полиция изначально задержала троих подозреваемых, затем десятерых, а сегодня число задержанных достигло 20. При этом, как отмечает "МК", ожидаются новые аресты.
Адвокат одного из задержанных заявила, что девушка сама предложила интим всем присутствующим. Это, по ее словам, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь, а снимала все на телефон. Юрист добавила, что потерпевшая обратилась в полицию только после того, как один из участников событий пригрозил ей публикацией видео в Сети.
Издание отмечает, что все подозреваемые — знакомые девушки. Двоим из них 27 лет, еще нескольким — по 19, остальные — 17-летние школьники.
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Происшествия , Московский комсомолец
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