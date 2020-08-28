В Минске задержали двух россиян 

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Два гражданина России задержаны 28 августа в Минске недалеко от места, где проходила акция протеста.

Такую информацию представил правозащитный центр «Весна».

Сергеев Сергей — участник AirDance (центр циркового искусства. — NEWS.ru), гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск», Фалин Михаил — участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск», — следует из сообщения, опубликованного на сайте центра.

Правозащитники также сообщили о задержании граждан на площади Независимости, где состоялась пятничная акция протеста. Известно, что среди задержанных есть журналисты.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская