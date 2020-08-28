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В Минске задержали двух россиян 

News.ru и ещё 19 51 минуту назад
В Минске задержали двух россиян
Фото: globallookpress.com
Два гражданина России задержаны 28 августа в Минске недалеко от места, где проходила акция протеста.
Такую информацию представил правозащитный центр «Весна».

Сергеев Сергей — участник AirDance (центр циркового искусства. — NEWS.ru), гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск», Фалин Михаил — участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск», — следует из сообщения, опубликованного на сайте центра.

Правозащитники также сообщили о задержании граждан на площади Независимости, где состоялась пятничная акция протеста. Известно, что среди задержанных есть журналисты.
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные люди задержали в Минске члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко. Он являлся координатором штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.
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Комментарии 2
Происшествия , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Сергей Сергеев , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , Минск
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