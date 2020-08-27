За «трешку»: москвич сжег семью за квартиру

Москве «черный риелтор» Роман Миронов вместе с сообщниками расправился с четырьмя членами своей семьи — женой, ее двумя братьями и тещей. На преступления мужчина пошел ради трехкомнатной квартиры на Измайловской площади, где были прописаны его жертвы, — ее он затем продал за 13 млн рублей. Чем преступление обернулось для убийцы и его сообщников, рассказывает «Газета.Ru».

В Москве главарь банды «черных риэлторов» Роман Миронов получил пожизненный срок за убийство четырех членов своей семьи — жены, ее двух братьев и тещи. На преступления мужчину толкнуло желание завладеть трехкомнатной квартирой на Измайловской площади, в которой были прописаны родственники. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным следствия, Миронов занимался ремонтом квартир и познакомился с флейтисткой Марией Григорьевой, в 2010 году они поженились. Девушка часто отлучалась на гастроли и поэтому доверила ведения быта супругу. Тот убедил ее продать квартиру, а вырученные 7 млн рублей вложить в бизнес. Когда же жена начала интересоваться, где деньги, Миронов застрелил ее.

Он же потом заказал убийство старшего брата Григорьевой, заплатив за это 150 тыс. рублей, а затем вместе с сообщницей Сусанной Турамуратовой расправился и с младшем братом супруги.

Мать Григорьевой была очень встревожена пропажей дочери и двух сыновей и собиралась заявить об этом в правоохранительные органы — тогда в 2014 году вместе с сообщниками Амином Арсланбековым и Максимом Николаевым Миронов организовал и убийство тещи.

В 2015 году соучастники для создания видимости переезда семьи и систематического получения дохода в виде пенсии членов семьи организовали фиктивную регистрацию на территории другого субъекта. Полученные деньги тратили по своему усмотрению.

В итоге Миронову удалось продать квартиру убитых за 13 млн рублей. В 2016 году его вместе с сообщниками задержали. Мужчину признали виновным в подделке документов, незаконном хранении оружия и иных преступлениях.

Мосгорсуд приговорил москвича к пожизненному лишению свободы. Его сообщники Амин Арсланбеков, Максим Николаев и Сусанна Турамуратова получили 17, 19 и 10 лет строгого режима. Дело слушалось с участием коллегии присяжных, которые признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Ранее, 31 июля 2020 года, в Лефортовском суде Москвы был вынесен приговор по делу о хищении квартир у пенсионеров. Осуждены трое участников организованной преступной группы.

По данным следствия, несколько лет назад жители одного из московских домов в районе Лефортово обратили внимание, что пропал их сосед — одинокий пенсионер, они заявили в полицию.

«Также стало известно, что при аналогичных обстоятельствах пропал еще один пенсионер из того же района. А вскоре мы узнали, что обе квартиры проданы», — рассказывал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по ЮВАО Алан Тедеев

Сотрудники центра госуслуг рассказали следователям, что документы для продажи квартиры им принес сам владелец. Однако эксперты установили, что почерк того, кто якобы продавал квартиру, отличается от почерка пропавшего пенсионера. Оперативникам удалось разыскать этого человека. Им оказался ранее судимый москвич. Он сразу заявил, что в тот день находился в алкогольном опьянении и ничего не помнит.

«Для того чтобы мужчина признался, требовалось найти нестыковки в его показаниях. А тем временем другой следователь — Роман Закирьянов — уже ехал в Липецкую область, куда, по оперативной информации, вывезли пропавших пенсионеров. После нескольких часов поисков их тела удалось найти на участке загородного дома. Когда подозреваемому предъявили фотографии тел, он перепугался и заговорил. Так мы получили имена еще троих подозреваемых», — сообщал Алан Тедеев.

Двое из них оказались сотрудниками полиции, третий — дворником, который за определенную плату сообщал им, где живут одинокие пенсионеры.

Как сообщали в СК, благодаря грамотной работе следователя и сотрудников уголовного розыска удалось предотвратить еще одно преступление — третьей жертвой группы должна была стать одинокая пенсионерка.