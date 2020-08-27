Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Экс-гендиректор РКК «Энергия» и глава НПП «Исток» задержаны по подозрению в мошенничестве 

ТАСС 15 минут назад
Задержано бывшее руководство РКК «Энергия»
Фото: РИА Новости
Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор НПП "Исток" (входит в Ростех) Александр Борисов и еще несколько человек задержаны в четверг по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Владимир Солнцев, Александр Борисов и ряд бывших менеджеров "Энергии" задержаны сегодня утром по подозрению в мошенничестве. Вопрос об избрании им меры пресечения рассмотрит суд", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС в среду другой источник в силовых структурах, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров РКК "Энергия" и представителя руководства НПП "Исток" им. Шокина по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции.
В Роскосмосе подтвердили, что в отношении Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. В Ростехе в среду отказались комментировать информацию об обысках.
В четверг в обеих госкорпорациях не стали комментировать задержание Солнцева и Борисова.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
ТАСС: последние новости
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН
Комментарии 12
Происшествия , Александр Борисов , Владимир Солнцев , Ростех , Роскосмос , РКК Энергия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Саакашвили возвращается на родину
04:11
Саакашвили возвращается на родину
В мире Кавказ
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
01:30
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
Происшествия
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
00:51
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Происшествия
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
01:19
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение