Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Новым подозреваемым по делу Ефремова стал Сергей Гармаш 

Клео.Ру 18 минут назад
До этого адвокат Михаила уже успел испачкать репутацию Ивана Стебунова. Для чего мужчина втягивает в скандальную историю близких друзей?
Судебные заседания по делу о смертельном ДТП, совершенным Михаилом Ефремовым, продолжаются. Практически ежедневно Михаил и его адвокат создают новые темы для обсуждения. «Козыри», которые они достают из рукавов, впечатляют многих.
Например, на прошлой неделе один из свидетелей, приведенных в суд Пашаевым, заявил, что в момент совершения смертельного ДТП за рулем автомобиля Ефремова сидел не он, а другой человек. Мужчина описал, кого он видел. В образ виновника идеально вписался Иван Стебунов. Актер — коллега Михаила и его близкий друг. В кулуарах говорят, что мужчины часто выпивали вместе и нередко устраивали подобные вечеринки.
В тот вечер Ивана видели рядом с машиной. Правда, по свидетельству других очевидцев, он приехал несколько позже, когда стало известно о случившемся.
Как только тень подозрения упала на Ивана, он был возмущен. Ефремов поспешил оправдаться и даже поссорился с адвокатом. Михаил заявил, что Пашаев больше не будет защищать его в суде.
В итоге, сторонам удалось помириться, но вчерашний день преподнес еще один сюрприз. Согласно новым данным, которые были озвучены в суде, благодаря адвокату, подозреваемый может стать Сергей Гармаш. Теперь Пашаев твердит, что за рулем сидел человек, очень похожий на Сергея.
Гармаш также был на месте происшествия. Мужчину видели многие свидетели. Они прекрасно помнят, что актер приехал к месту ЧП на своем автомобиле и абсолютно трезвым.
У наблюдателей стали возникать вопросы, для чего Михаил вместе с адвокатом так беспощадно пачкает репутацию самых близких друзей. Эксперты твердят — это делается намеренно, чтобы посеять сомнения у судьи и сторонних наблюдателей.
Если возникнут хоть малейшие сомнения в виновности Ефремова, актер может избежать реального тюремного срока.
Пользователей сети возмущает подобное поведение. Они заявляют, что подобными попытками уйти от собственной ответственности, Михаил еще больше падает в их глазах.
Клео.Ру: последние новости
Новым подозреваемым по делу Ефремова стал Сергей Гармаш Новым подозреваемым по делу Ефремова стал Сергей Гармаш Похорошевшая Муцениеце восхитила фанатов шикарной фигурой Похорошевшая Муцениеце восхитила фанатов шикарной фигурой Биография Юлии Коваль Биография Юлии Коваль
Комментарии 13
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Гармаш , Иван Стебунов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Саакашвили возвращается на родину
04:11
Саакашвили возвращается на родину
В мире Кавказ
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
01:30
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
Происшествия
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
00:51
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Происшествия
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
01:19
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение