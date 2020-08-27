Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова

До этого адвокат Михаила уже успел испачкать репутацию Ивана Стебунова . Для чего мужчина втягивает в скандальную историю близких друзей?

Судебные заседания по делу о смертельном ДТП, совершенным Михаилом Ефремовым, продолжаются. Практически ежедневно Михаил и его адвокат создают новые темы для обсуждения. «Козыри», которые они достают из рукавов, впечатляют многих.

Например, на прошлой неделе один из свидетелей, приведенных в суд Пашаевым, заявил, что в момент совершения смертельного ДТП за рулем автомобиля Ефремова сидел не он, а другой человек. Мужчина описал, кого он видел. В образ виновника идеально вписался Иван Стебунов. Актер — коллега Михаила и его близкий друг. В кулуарах говорят, что мужчины часто выпивали вместе и нередко устраивали подобные вечеринки.

В тот вечер Ивана видели рядом с машиной. Правда, по свидетельству других очевидцев, он приехал несколько позже, когда стало известно о случившемся.

Как только тень подозрения упала на Ивана, он был возмущен. Ефремов поспешил оправдаться и даже поссорился с адвокатом. Михаил заявил, что Пашаев больше не будет защищать его в суде.

В итоге, сторонам удалось помириться, но вчерашний день преподнес еще один сюрприз. Согласно новым данным, которые были озвучены в суде, благодаря адвокату, подозреваемый может стать Сергей Гармаш . Теперь Пашаев твердит, что за рулем сидел человек, очень похожий на Сергея.

Гармаш также был на месте происшествия. Мужчину видели многие свидетели. Они прекрасно помнят, что актер приехал к месту ЧП на своем автомобиле и абсолютно трезвым.

У наблюдателей стали возникать вопросы, для чего Михаил вместе с адвокатом так беспощадно пачкает репутацию самых близких друзей. Эксперты твердят — это делается намеренно, чтобы посеять сомнения у судьи и сторонних наблюдателей.

Если возникнут хоть малейшие сомнения в виновности Ефремова, актер может избежать реального тюремного срока.

Пользователей сети возмущает подобное поведение. Они заявляют, что подобными попытками уйти от собственной ответственности, Михаил еще больше падает в их глазах.