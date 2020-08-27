Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова

До этого адвокат Михаила уже успел испачкать репутацию Ивана Стебунова. Для чего мужчина втягивает в скандальную историю близких друзей?
Судебные заседания по делу о смертельном ДТП, совершенным Михаилом Ефремовым, продолжаются. Практически ежедневно Михаил и его адвокат создают новые темы для обсуждения. «Козыри», которые они достают из рукавов, впечатляют многих.
Например, на прошлой неделе один из свидетелей, приведенных в суд Пашаевым, заявил, что в момент совершения смертельного ДТП за рулем автомобиля Ефремова сидел не он, а другой человек. Мужчина описал, кого он видел. В образ виновника идеально вписался Иван Стебунов. Актер — коллега Михаила и его близкий друг. В кулуарах говорят, что мужчины часто выпивали вместе и нередко устраивали подобные вечеринки.
В тот вечер Ивана видели рядом с машиной. Правда, по свидетельству других очевидцев, он приехал несколько позже, когда стало известно о случившемся.
Как только тень подозрения упала на Ивана, он был возмущен. Ефремов поспешил оправдаться и даже поссорился с адвокатом. Михаил заявил, что Пашаев больше не будет защищать его в суде.
В итоге, сторонам удалось помириться, но вчерашний день преподнес еще один сюрприз. Согласно новым данным, которые были озвучены в суде, благодаря адвокату, подозреваемый может стать Сергей Гармаш. Теперь Пашаев твердит, что за рулем сидел человек, очень похожий на Сергея.
Гармаш также был на месте происшествия. Мужчину видели многие свидетели. Они прекрасно помнят, что актер приехал к месту ЧП на своем автомобиле и абсолютно трезвым.
У наблюдателей стали возникать вопросы, для чего Михаил вместе с адвокатом так беспощадно пачкает репутацию самых близких друзей. Эксперты твердят — это делается намеренно, чтобы посеять сомнения у судьи и сторонних наблюдателей.
Если возникнут хоть малейшие сомнения в виновности Ефремова, актер может избежать реального тюремного срока.
Пользователей сети возмущает подобное поведение. Они заявляют, что подобными попытками уйти от собственной ответственности, Михаил еще больше падает в их глазах.