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ГП не нашла признаков преступления в ходе проверки по факту госпитализации Навального 

ТАСС и ещё 39 27 минут назад
ГП провела проверку по госпитализации Навального
Фото: РИА Новости
Признаков уголовного преступления в ходе проверки по факту госпитализации Алексея Навального не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", — сказал Иванов, отметив, что организация такой проверки является "стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

Как сообщил Иванов, генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального.

"Генеральной прокуратурой РФ 27 августа в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия передан запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейсом Томск — Москва гражданина РФ Навального А. А., который ранее был доставлен на территорию указанного государства из России для дальнейшего лечения", — сообщил Иванов.

Он отметил, что германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами РФ в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным.
Генпрокуратура РФ также запросила у Германии доказательства предварительного диагноза, поставленного Навальному в немецкой клинике Charite.

"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", — сказал представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что Россия в свою очередь готова предоставить результаты проведенных экспертиз и исследований.
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Комментарии 2
Происшествия , Алексей Навальный , Генпрокуратура РФ , МВД
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