Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Задержан бывший вице-премьер Республики Алтай
Фото: altai-republic.ru
Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.

"Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай", — сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства дела в ведомстве не уточнили.

Роберт Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год был первым зампредседателем правительства региона. Его отставку по собственному желанию весной прошлого года принял Олег Хорохордин, занимавший на тот момент должность врио главы региона.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
ТАСС: последние новости
В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода Около 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Южная-2" на Урале Около 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Южная-2" на Урале
Комментарии
Происшествия , Другое , Роберт Пальталлер , Олег Хорохордин , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Алтай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
В Минске завершилась акция оппозиции
В Минске завершилась акция оппозиции
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону
01:19
Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону
Армия
Появилось видео затопленной Третьяковской галереи
02:22
Появилось видео затопленной Третьяковской галереи
Погода
Появилось видео нападения коров на людей
01:22
Появилось видео нападения коров на людей
Происшествия
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Россиянин на квадроцикле открыл огонь по детям
00:48
Россиянин на квадроцикле открыл огонь по детям
Происшествия
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
01:11
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
Происшествия Армия
Туристы в Крыму столкнулись с серьезной проблемой
00:58
Туристы в Крыму столкнулись с серьезной проблемой
Общество
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение