Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Россиянка в шортах угодила в ледяную ловушку в Альпах 

News.ru и ещё 8 54 минуты назад
Россиянку спасли из двухдневного ледяного плена
Фото: airzermatt.ch/facebook.com
Проживающая в Германии россиянка провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. В ней туристка оказалась после того, как 23 августа в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.
Освободили россиянку из ледового плена спасатели Швейцарии, сообщает горно-спасательная служба Air Zermatt в Facebook.
Отмечается, что в узкую ледяную расщелину глубиной 10–15 метров женщина упала во время прогулки. Её крики о помощи два дня спустя случайно услышали альпинисты. Они вызвали спасателей.
Россиянка отделалась «легкой степенью переохлаждения», а её спасение спасатели назвали «чудом», поскольку никто не знал, что она исчезла.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели болгарской горноспасательной службы обнаружили труп гражданина РФ, который исчез в марте. Последний раз мужчину 1941 года рождения видели на курорте Банско. 2 марта туристы, которые в одной группе с россиянином приехали на горнолыжный курорт, забили тревогу. Они заметили, что пожилого мужчину не видели с 26 февраля, когда он садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.
News.ru: последние новости
В Кремле оценили заявление немецких медиков об отравлении Навального В Кремле оценили заявление немецких медиков об отравлении Навального В Якутии пожилой мужчина умер на пороге больницы В Якутии пожилой мужчина умер на пороге больницы Адвокат Ефремова проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве Адвокат Ефремова проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве
Комментарии
Происшествия , Другое , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве дети планировали вооруженное нападение на школу
В Москве дети планировали вооруженное нападение на школу
Названо имя возможного свидетеля защиты в деле Ефремова
Названо имя возможного свидетеля защиты в деле Ефремова
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Адвокат Ефремова устроил скандал у Соловьева
Адвокат Ефремова устроил скандал у Соловьева
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение