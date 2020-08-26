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В Третьяковке назвали причину подтопления в залах 

ТАСС 1 час назад
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Фото: ТАСС
Подтопление в залах Новой Третьяковки на Крымском Валу было вызвано прорывом изношенной ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода.

"26 августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия по устранению протечек, как отмечается, были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности и сохранности произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", — подчеркнули в музее. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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