Названа причина потопа в Третьяковской галерее

Подтопление в залах Новой Третьяковки на Крымском Валу было вызвано прорывом изношенной ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода.

"26 августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия по устранению протечек, как отмечается, были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности и сохранности произведений искусства. "Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения", — подчеркнули в музее. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.