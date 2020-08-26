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В Москве упавшая из-за ветра ветка сломала подростку позвоночник 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
Упавшая ветка сломала подростку позвоночник в Москве
Фото: ТАСС
В Москве упавшая из-за ветра ветка сломала подростку позвоночник. Инцидент с 16-летней девочкой произошёл на юго-западе Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник.
По его словам, пострадавшая была срочно доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В Москве сейчас действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и ветра.
Ранее сообщалось, что сильные ливни в Москве привели к подтоплению на десятках объектов улично-дорожных сетей. Непогода повлияла на работу Новой Третьяковской галереи на Крымском валу, где произошла протечка крыши. В результате были закрыты все выставки и экспозиции.
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Происшествия , Погода , Интерфакс , Москва
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